25 aprile, spari a Parco Schuster: 22enne condannato a 4 mesi

(Adnkronos) – Il gup di Roma ha condannato, dopo il processo con rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa, Eitan Bondì, il ragazzo di 22 anni che al termine del corteo per il 25 aprile ha sparato colpi di pistola ad aria compressa contro un uomo e una donna dell’Anpi. Al giovane, che subito dopo i fatti era stato arrestato per duplice tentato omicidio, accusa poi derubricata dal gip, venivano contestate le tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione e il porto abusivo di armi. Accuse riqualificate oggi dal gup in percosse mentre è stato assolto dal porto abusivo. Per il ventiduenne, presente in aula, la procura aveva sollecitato invece una condanna a due anni. Nel procedimento è parte civile anche l’Anpi.

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