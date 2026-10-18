Volkswagen ID. Tiguan 2027: il nuovo SUV elettrico completamente riprogettato

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Volkswagen amplia la propria offensiva elettrica con la nuova ID. Tiguan, SUV destinato a raccogliere l'eredità di ID.4 e ID.5, affiancando la Tiguan con motorizzazioni tradizionali e ibride. Il debutto commerciale è previsto nel 2027, con una gamma articolata su tre configurazioni di potenza e due batterie. Costruita sulla piattaforma MEB+, la vettura misura 4,62 metri in lunghezza, 1,86 in larghezza e presenta un passo di 2,77 metri. Il linguaggio stilistico Pure Positive introduce superfici tese, passaruota pronunciati e gruppi ottici LED orizzontali. Il coefficiente aerodinamico della Volkswagen ID. Tiguan scende a 0,26, mentre i cerchi possono raggiungere 21 pollici. L'abitacolo propone una strumentazione digitale da 10 pollici, uno schermo centrale da 15 pollici e, a richiesta, un display da 12 pollici dedicato al passeggero. Tornano i comandi fisici per climatizzazione e volante, insieme a una manopola per il volume. Il bagagliaio offre 534 litri, ai quali si aggiunge un vano anteriore per i cavi. La versione d'ingresso sviluppa 190 CV, utilizza una batteria LFP da 58 kWh netti e promette fino a 450 km di autonomia WLTP. Salendo di gamma troviamo la variante da 286 CV con accumulatore NMC da 77 kWh e trazione posteriore, capace di raggiungere 600 km secondo le stime preliminari. Al vertice si colloca la 4MOTION da 299 CV, dotata di trazione integrale e batteria da 77 kWh. L'autonomia dichiarata arriva a 560 km, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 6,3 secondi. La ricarica rapida raggiunge 105 kW sulla batteria più piccola e 165 kW su quella maggiore. Per passare dal 10 all'80% occorrono rispettivamente circa 26 e 29 minuti. Tra le tecnologie figurano One-Pedal Driving e Connected Travel Assist con riconoscimento dei semafori. Disponibili anche sedili ventilati e massaggianti, impianto Harman Kardon e chiave digitale. Gli allestimenti previsti sono Trend, Life, Style e R-Line; prezzi e dotazioni italiane restano da definire.

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