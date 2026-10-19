Unione Industriali di Torino in prima linea per il rilancio della città

TORINO (ITALPRESS) – Un patto per Torino affinchè la città torni ad essere al centro dello sviluppo industriale italiano. E’ questo uno degli obiettivi principali che l’Unione Industriali Torino si prefissa nel centoventesimo anniversario della sua fondazione. In un contesto macroeconomico ricco di difficoltà e conflitti che generano instabilità e crisi energetiche, l’organizzazione guarda agli imprenditori locali con dei piani incentrati sulle quattro I: industria, innovazione, infrastrutture e istruzione. “Per noi – ha detto Marco Gay, Presidente di Unione Industriali di Torino – questi quattro pilastri sono alla base del creare impresa. In questo territorio le nostre imprese hanno saputo non solo crescere e innovarsi ma anche cambiare e allargare i propri orizzonti restituendo oggi a questa città un panorama industriale eterogeneo. Ci sono settori che stanno crescendo come per esempio l’aerospazio. Proprio qui a Torino, infatti, ci sarà una sede del progetto GCAP che darà crescita e sviluppo al nostro territorio”. Per ogni tipo di industria, ormai, lo sviluppo basato sulle nuove tecnologie è imprescindibile: “L’innovazione – ha proseguito Gay – è la base fondante di ciò cui hanno bisogno le nostre aziende per rendere un prodotto tecnologicamente avanzato per creare valore aggiunto e aprirsi ai nuovi mercati. L’intelligenza artificiale, sia agentica che fisica, sarà un acceleratore delle nostre opportunità. Grazie a quest’ultima e alla robotica, infatti, possiamo giocare un ruolo fondamentale per il futuro”. Innovazione, visione industriale e supporto alle imprese animavano anche lo spirito di chi a Torino nel 1906 fondò la Lega Industriale e da cui prese vita poi la Confindustria nazionale. “Noi – ha concluso Gay – vogliamo rilanciare il messaggio dei nostri fondatori e dare il nostro contributo per una Torino che sia al centro dello sviluppo italiano, supportando il nostro Paese ad essere un vero e proprio motore di cambiamento, innovazione e futuro per l’Europa”.

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