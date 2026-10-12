Caltanissetta. Deliberata dall’Asp l’assunzione a tempo indeterminato di due nuovi dirigenti medici presso l’Ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela

CALTANISSETTA. E’ stata deliberata l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di due nuovi dirigenti medici per la disciplina di Pediatria e Neonatologia, destinati al Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela. Le professioniste individuate sono la Dott.ssa Daria La Cognata e la Dott.ssa Roberta Grazia Comandatore, utilmente collocate nella graduatoria concorsuale riservata agli specializzandi.

La stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato e l’effettiva presa in servizio avverranno a seguito del conseguimento del titolo di specializzazione, previsto per il mese di novembre 2026. Come stabilito dalla normativa vigente, le nuove assunte saranno tenute a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

L’atto deliberativo è stato dichiarato immediatamente esecutivo al fine di rispondere con massima urgenza alle esigenze organiche della U.O.C. di Pediatria e Neonatologia del nosocomio gelese, garantendo così la continuità e il potenziamento dei servizi di cura e assistenza per i più piccoli.