Serradifalco. Federica Giarratano, Rosa Insalaco e Basilio Martino eletti membri della Fua “Sicilia Centrale” in Consiglio comunale

SERRADIFALCO. In occasione dell’ultima seduta del consiglio comunale i consiglieri Rosa Insalaco, Federica Giarratano (nella foto) e Basilio Martino sono stati eletti in consiglio comunale membri della Fua Caltanissetta. Fua è l’acronimo di Area Urbana Funzionale. L’organismo è formato da 21 consiglieri (tre per ognuna delle sette comunità che ne fanno parte).

Un provvedimento che è stato approvato all’unanimità e che, proprio per questa ragione, è stato accolto con legittima soddisfazione, personale e politica, da parte dei tre consiglieri neo eletti. In particolare, il vice sindaco e consigliere comunale Basilio Martino (nella foto sotto) ha sottolineato: “Desidero ringraziare di cuore tutti i consiglieri comunali per la fiducia che mi avete accordato nell’eleggermi come componente della Fua. È per me motivo di grande orgoglio e di profonda responsabilità”.

La più giovane dei tre consiglieri neo eletti è stata Federica Giarratano (Pd). Anche per lei, proprio per la sua giovane età, un’elezione che le permetterà di maturare esperienze politiche significative all’interno di un organo come la Fua che si propone di promuovere e valorizzare il territorio nisseno a 360 gradi.

Infine, Rosa Insalaco (foto sottostante) ha commentato: “Per me questa elezione costituisce un nuovo impegno politico che accolgo con grande gioia e soddisfazione, anche perché la Fua è una realtà importante per il nostro territorio e per quello dei Comuni che ve ne fanno parte”.