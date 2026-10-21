Sicilia, Manovrina: accolta la proposta dell’opposizione, priorità a 9 articoli

Corsia preferenziale per nove articoli della manovrina in discussione all’Ars. Il presidente del Parlamento siciliano, Gaetano Galvagno, ha accolto la proposta dell’opposizione di trattare alcuni articoli del ddl considerati “prioritari”. L’elenco è stato letto in aula da Galvagno: si tratta degli articoli 14, 17, 43, 46, 59, 62, 68, 97 e 123 (quest’ultimo con i commi 1 e 2).L’opposizione, in cambio, ha annunciato il ritiro di tutti gli emendamenti soppressivi presentati sugli articoli in questione. (Sac/Dire)