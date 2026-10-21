Salute

Sicilia, Manovrina: accolta la proposta dell’opposizione, priorità a 9 articoli

Redazione 3

Sicilia, Manovrina: accolta la proposta dell’opposizione, priorità a 9 articoli

Mer, 21/10/2026 - 14:06

Condividi su:

Corsia preferenziale per nove articoli della manovrina in discussione all’Ars. Il presidente del Parlamento siciliano, Gaetano Galvagno, ha accolto la proposta dell’opposizione di trattare alcuni articoli del ddl considerati “prioritari”. L’elenco è stato letto in aula da Galvagno: si tratta degli articoli 14, 17, 43, 46, 59, 62, 68, 97 e 123 (quest’ultimo con i commi 1 e 2).L’opposizione, in cambio, ha annunciato il ritiro di tutti gli emendamenti soppressivi presentati sugli articoli in questione. (Sac/Dire)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta