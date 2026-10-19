San Cataldo. “Imparare e crescere: competenze per il domani”, l’Istituto “Carducci” aderisce alla decima edizione degli #ErasmusDays

L’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo ha aderito con entusiasmo alla decima edizione degli #ErasmusDays (12–16 ottobre 2026), la manifestazione internazionale dedicata alla valorizzazione del programma Erasmus+ e alla promozione della cooperazione interculturale. L’Istituto, guidato dal Dirigente Scolastico Salvatore Parenti, si conferma in prima linea nei percorsi di internazionalizzazione e nell’offerta di esperienze formative dal respiro europeo.L’edizione di quest’anno è stata ispirata al motto “Imparare e crescere: competenze per il domani” (“Learning and growing – Skills for tomorrow”), in perfetta sintonia con la strategia europea “Unione delle competenze”. Durante l’intera settimana, le attività didattiche e di laboratorio hanno coinvolto le classi terze in approfondimenti multidisciplinari: dalla figura di Erasmo da Rotterdam nelle ore di Religione, al funzionamento delle Istituzioni dell’Unione Europea nelle lezioni di Storia e Geografia, fino alle presentazioni in lingua inglese e al quiz finale interattivo sulla piattaforma Kahoot.Particolarmente ricca è stata la giornata del 13 ottobre, coordinata dalla Commissione Erasmus diretta dalla prof.ssa Monica Dellutri e composta dalle docenti Valentina Tesoro e Rosanna Manganaro. L’evento si è aperto con una coinvolgente caccia al tesoro in lingua inglese (“Look aroundmyschool”), curata dalle docenti Sabrina Verde, Ornella Ilardo e Carla Lauricella.Nel corso del meeting informativo presso l’Aula Magna, alla presenza dei docenti, degli alunni e dei genitori, sono state condivise le emozionanti testimonianze sulle mobilità recentemente concluse in Spagna (Granada) e in Slovacchia da parte degli studenti che hanno partecipato alle mobilità degli anni precedenti. È intervenuta a distanza anche Sara Pagliai, Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, con un video messaggio di augurio. La giornata ha visto anche la consegna dei certificati, momenti di Question Time per rispondere alle curiosità di ragazzi e famiglie e la proiezione dei reportage video delle esperienze all’estero.L’evento si è concluso sulle note della celebre canzone “Don’tWorry… Be Happy”, curata dai docenti Laura Blandino e Maurizio Mangione ed eseguita dagli studenti delle classi terze: un invito musicale ad affrontare con fiducia il futuro e a non aver paura di uscire dalla propria “comfort zone” per scoprire il mondo.Come hanno ricordato nei loro interventi la referente del progetto e la vicepreside dell’istituto, le prof.sse Monica Dellutri e Rosanna Manganaro, il progetto Erasmus rappresenta un investimento prezioso sui giovani capace di riassumere appieno lo slogan ufficiale adottato dalla Commissione Europea per il programma Erasmus+: “Arricchire la vita, aprire la mente” (“Enrichinglives, opening minds”). Un motto nato per sintetizzare la duplice essenza della mobilità continentale: l’opportunità di crescere sul piano personale e culturale e la capacità di abbattere pregiudizi e barriere, sviluppando una vera cittadinanza europea consapevole, inclusiva e globale.