Rivera (Acea): “Vent’anni di collaborazione, partnership destinata a continuare”

(Adnkronos) – “Acea è di nuovo qui alla Festa del Cinema di Roma per il ventesimo anno consecutivo. È un sodalizio, un rapporto tra la nostra azienda e questa manifestazione che si è dimostrato produttivo e di lunga durata. La soddisfazione è reciproca e siamo in una partnership destinata a continuare ancora”. Così Alessandro Rivera, presidente di Acea, a margine dell’evento dedicato alla proiezione e alla premiazione dei cortometraggi del contest 'I Mille Volti dell’Acqua', promosso dall’azienda in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, nell’ambito della Festa del Cinema. Giunto alla terza edizione, il concorso è rivolto a videomaker italiani e internazionali, chiamati ogni anno a realizzare cortometraggi dedicati a un diverso aspetto del mondo dell’acqua. “Tra le tante iniziative legate alla sensibilizzazione sul tema dell’acqua abbiamo promosso anche una sorta di concorso nel concorso, raccogliendo candidature di videomaker non soltanto italiani, ma anche stranieri. Quest’anno abbiamo scelto un tema delicato e importante, non semplice da raccontare, quello della depurazione. Credo che i partecipanti siano riusciti a ottenere risultati molto buoni, anche dal punto di vista della sensibilizzazione”, ha aggiunto Rivera.

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