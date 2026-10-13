Mussomeli, operazione dei Carabinieri contro la criminalità: il plauso di USIC Sicilia

La Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri USIC – Sicilia desidera esprimere il più vivo apprezzamento ed un sentito plauso ai militari della Compagnia Carabinieri di Mussomeli per la brillante ed articolata attività d’indagine che ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari per reati di spaccio, estorsione e rapina.

L’operazione, condotta con tempestività, elevata professionalità e spiccato senso del dovere, ha consentito di disarticolare una grave condotta criminosa ripristinando immediatamente la legalità e la percezione di sicurezza nella comunità nissena.

«Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i colleghi impegnati in questa delicata operazione» – dichiara la Segreteria Regionale USIC Sicilia. «I militari operanti hanno dimostrato ancora una volta straordinaria dedizione, fermezza e vicinanza ai cittadini, confermando l’Arma dei Carabinieri come un presidio insostituibile di legalità e tutela dei diritti, soprattutto nei territori più interni della nostra regione.»

L’USIC Sicilia prosegue nel proprio impegno di vicinanza e supporto a tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine che, quotidianamente e con spirito di sacrificio, lavorano per la sicurezza della collettività.