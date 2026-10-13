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Sicilia, caso Armao: l’ex presidente della Samo si avvale della falcoltà di non rispondere

Redazione 3

Sicilia, caso Armao: l’ex presidente della Samo si avvale della falcoltà di non rispondere

Mar, 13/10/2026 - 12:14

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 L’ex presidente della Samo Onlus Luigi Zancla, indagato nell’inchiesta per corruzione condotta dalla procura di Palermo che vede tra i coinvolti anche l’ex presidente della Cts della Regione Siciliana Gaetano Armao, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti alla gip del tribunale Giuseppe Zampino. Zancla, accusato anche lui di corruzione, ha lasciato il tribunale dove si stanno tenendo gli interrogatori preventivi degli altri indagati. (Sac/Dire) 

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