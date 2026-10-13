Colpo da 100 mila euro nel Catanese, razziati strumenti musicali

Furto da circa 100 mila euro in un megastore di strumenti musicali di viale Cristoforo Colombo, ad Acireale, nel catanese. Una banda di ladri – cosi’ come reso noto dal Tg dell’emittente Rei Tv – ha preso di mira il reparto degli strumenti a fiato, portando via soprattutto ottoni e sassofoni di marche prestigiose, dal valore di diverse migliaia di euro ciascuno. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Acireale, i malviventi avrebbero pianificato il colpo nei dettagli. Dopo aver praticato un varco in una porta di servizio sul retro, in comune con un negozio vicino, avrebbero sfondando a colpi di mazza le pareti in cartongesso fino ad arrivare ai servizi igienici del megastore.

Le telecamere esterne hanno ripreso la banda intorno all’1.30. Il furto sarebbe stato completato attorno alle 4 del mattino. Gli strumenti, alcuni dei quali rari e numerati, sono stati ammassati in un grosso sacco e portati via senza le custodie originali. La merce rubata sarebbe difficilmente collocabile sul mercato nero, anche perché’ gli strumenti sono identificabili attraverso i numeri di serie. Alcuni avrebbero inoltre riportato danni durante il furto. Non e’ la prima volta che il negozio finisce nel mirino dei ladri. Lo scorso anno un tentativo di intrusione attraverso un lucernario sul tetto era fallito dopo l’attivazione dell’allarme. Gli investigatori non escludono che il colpo possa essere stato commissionato