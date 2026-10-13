La Libera Associazione Sancataldese ricorda “zio Nicola” Spena: “Per noi sei stato e sarai per sempre la figura più importante e rappresentativa della Settimana Santa”

SAN CATALDO. Pubblichiamo un contributo della Libera Associazione Sancataldese in ricordo di “Zio Nicola” Spena.

“Per tutta Caltanissetta era “zio Nicola”, ma per noi della Libera Associazione Sancataldese — e in particolare per i nostri storici componenti — è sempre stato semplicemente Nicola. Un amico fraterno, una presenza costante e un punto di riferimento fondamentale per tutta la nostra storia bandistica legata alla Settimana Santa Nissena. Nicola ha visto nascere e crescere la nostra banda. Abbiamo camminato e suonato fianco a fianco durante la Settimana Santa, accompagnando con le nostre note la sua personale e amatissima Varicedda.

Tra i “grandi” della banda e Nicola c’era un rapporto di grandissima confidenza, fatto di decenni di condivisione, stima e affetto sincero, dopotutto ha visto crescere e nascere generazioni di musicisti. Era una persona capace di rallegrarti in un secondo: ci accoglieva sempre a braccia aperte con dolci, un bicchierino e battute che alleggerivano ogni fatica ma allo stesso tempo pretendeva puntualità e perfezione perché viveva la Settimana Santa con una passione viscerale: ci teneva così tanto che tutto andasse alla perfezione che a volte si arrabbiava se qualcosa non funzionava, ma con noi il finale era sempre lo stesso: risate, divertimento e aneddoti indimenticabili che potrebbero riempire interi libri.

Nel 2024 abbiamo celebrato insieme un traguardo storico: 50 anni di note vissuti insieme, testimoniati da quella targa che Nicola e la famiglia hanno voluto donare al M° Vincenzo Calabrese e a tutti noi concertisti. Un gesto di amicizia profonda che porteremo sempre nel cuore. L’ultima settimana Santa, nonostante gli enormi problemi di saluti, bramavi per scendere da casa, organizzare e gestire la tua amata settimana Santa, e noi ti vogliamo ricordare con questa tua forza immensa. Per noi sei stato e sarai per sempre la figura più importante e rappresentativa della Settimana Santa. E sappiamo che anche da lassù, al passaggio della processione, ci chiederai di suonare la tua marcia preferita. Noi, Nicola, ogni volta che la suoneremo, la dedicheremo a te. La Libera Associazione Sancataldese si stringe con affetto a Michele Spena e a tutta la famiglia”.