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Prof salva col defibrillatore 17enne, attacco cardiaco a educazione fisica

Redazione

Prof salva col defibrillatore 17enne, attacco cardiaco a educazione fisica

Mar, 06/10/2026 - 19:25

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E’ stato provvidenziale l’intervento con il defibrillatore automatico di un professore stamani al ‘Villaggio scolastico’ – area con scuole di vari indirizzi e grado – di Pontedera (Pisa) per salvare la vita a uno studente di 17 anni andato in arresto cardiaco durante l’ora di educazione fisica. Secondo quanto si è appreso, il ragazzo ha accusato un malore e ha perso conoscenza tra i compagni di classe e tra i docenti presenti.

C’è stato sconcerto, ma uno di loro ha compreso immediatamente la gravità della situazione e ha messo in atto le primissime manovre rianimatorie impiegando il defibrillatore automatico in dotazione alla scuola. Tale intervento, unito a quello dei sanitari del 118, ha consentito al 17enne di riprendersi. Lo studente è poi stato portato d’urgenza all’ospedale Lotti di Pontedera, dove è stato ricoverato in emergenza. Le sue condizioni, da quanto risulta, sarebbero in costante miglioramento

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