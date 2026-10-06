Il 12 ottobre il Comitato Evento Franoso Niscemi organizza corteo per ricordare il 29° anniversario della frana del 1997

NISCEMI. In occasione della ricorrenza del 29° anno dalla frana del 1997, il Comitato Evento Franoso di Niscemi invita per il 12 ottobre tutta la popolazione, il Sindaco, il Consiglio Comunale, l’Amministrazione Comunale, le Parrocchie, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e tutte le associazioni e i club service del territorio ad unirsi in un corteo silenzioso per ricordare la frana del 1997 e le vicissitudini che si stanno affrontando oggi, a causa della frana del 25 gennaio del 2026.

“Niscemi – hanno sottolineato gli organizzatori dell’evento – ha bisogno di un momento di unione, al fine di risollevare tutti insieme la nostra comunità”. Il corteo avrà inizio alle ore 17:30 davanti la scuola San Giuseppe e arriverà in Piazza Vittorio Emanuele, per spostarsi in Chiesa Madre dove seguirà la Celebrazione Eucaristica.