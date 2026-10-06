Bompensiere. Consulta Giovanile e Amministrazione Comunale promuovono la raccolta di tappi di plastica per devolvere il ricavato a favore della Missione di Biagio Conte

BOMPENSIERE. La Consulta Giovanile di Bompensiere, insieme all’Amministrazione Comunale, promuove una nuova iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione ambientale. Raccogliere i tappi di plastica significa dare una seconda vita a un materiale e, allo stesso tempo, contribuire a una causa importante: il ricavato della raccolta sarà infatti devoluto alla Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte.

La raccolta è cominciata e per informazioni potete rivolgervi a:

Francesco – 388 727 4081

Rosina – 338 759 5811

Raimonda – 338 646 4608

Si sta lavorando per un unico punto di raccolta facile da raggiungere. Un gesto semplice, se fatto insieme, può trasformarsi in qualcosa di grande, ha concluso il sindaco Salvatore Virciglio.