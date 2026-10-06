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Serradifalco. Il 18 ottobre No Serradifalko e Comune insieme per una Giornata Ecologica dedicata alla cura e alla tutela del territorio

Redazione 1

Serradifalco. Il 18 ottobre No Serradifalko e Comune insieme per una Giornata Ecologica dedicata alla cura e alla tutela del territorio

Mar, 06/10/2026 - 22:24

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SERRADIFALCO. In occasione della 10ª Settimana di Prevenzione Oncologica Serradifalchese, l’associazione No SerradifalKo ODV e il Comune di Serradifalco promuovono una giornata dedicata alla cura e alla tutela del territorio.

La Giornata ecologica si svolgerà domenica 18 ottobre 2026 con raduno previsto alle ore 9:30 in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Serradifalco. Come ha sottolineato il presidente dell’associazione No Serradifalko Marcello Palermo, “Si tratta di un’occasione per stare insieme, prenderci cura degli spazi che viviamo ogni giorno e rafforzare il legame tra ambiente, salute e comunità. Partecipiamo numerosi! Perché prendersi cura dell’ambiente significa anche prendersi cura della nostra salute”.

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