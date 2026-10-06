San Cataldo. Sopralluogo del sindaco al Plesso scolastico Cristo Re: chiusura del cantiere

SAN CATALDO. Sopralluogo tecnico al plesso scolastico “Cristo Re” per certificare la chiusura ufficiale e totale del cantiere. E’ quanto ha fatto il sindaco Gioacchino Comparato. Il primo cittadino ha sottolineato: “Abbiamo investito 500.000 euro di fondi pubblici con un solo obiettivo: garantire ambienti sicuri, moderni e dignitosi ai nostri studenti. Avevamo già garantito la regolare apertura della scuola lo scorso anno ultimando il blocco principale dei lavori. Oggi abbiamo chiuso le ultime operazioni strutturali esterne, senza mai interrompere la didattica”.

Il sindaco ha poi proseguito nella sua analisi: “Ecco cosa consegniamo alla città:

– Nuovi infissi: isolamento termico per le aule.

– Servizi igienici totalmente rifatti: per garantire i massimi standard sanitari.

– Messa in sicurezza dei cornicioni esterni: perché l’incolumità viene prima di tutto.

– Riqualificazione degli impianti idrici esterni. In un momento storico in cui il nostro Comune affronta emergenze e disservizi strutturali che stiamo combattendo ogni giorno in strada e sui tavoli regionali, chiudere un cantiere scolastico di questa portata è un segnale di massima resistenza amministrativa. C’è chi passa le giornate a polemizzare per la prossima campagna elettorale. Noi andiamo avanti a chiudere i cantieri e a mettere in sicurezza le nostre scuole. Un ringraziamento particolare all’ufficio tecnico del comune per l’eccellente lavoro svolto. Fatti concreti”.