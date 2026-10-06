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Riesi. Il Comune ha disposto rimborsi per trasporto scolastico degli studenti pendolari e rimborso dei libri di testo per alunni di scuola media

Redazione 1

Riesi. Il Comune ha disposto rimborsi per trasporto scolastico degli studenti pendolari e rimborso dei libri di testo per alunni di scuola media

Mar, 06/10/2026 - 22:28

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RIESI. L’amministrazione comunale ha reso noto che sono stati effettuati anche i rimborsi relativi al trasporto scolastico in favore degli studenti pendolari degli istituti di istruzione superiore, per l’anno scolastico 2025/2026.

Inoltre è stato anche messo a punto il rimborso dei libri di testo A.S 2025/2026. In questo senso sono stati effettuati i rimborsi relativi alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti della scuola secondaria di primo grado, per l’anno scolastico 2025/2026.

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