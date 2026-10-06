Riesi. Il Comune ha disposto rimborsi per trasporto scolastico degli studenti pendolari e rimborso dei libri di testo per alunni di scuola media

RIESI. L’amministrazione comunale ha reso noto che sono stati effettuati anche i rimborsi relativi al trasporto scolastico in favore degli studenti pendolari degli istituti di istruzione superiore, per l’anno scolastico 2025/2026.
Inoltre è stato anche messo a punto il rimborso dei libri di testo A.S 2025/2026. In questo senso sono stati effettuati i rimborsi relativi alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti della scuola secondaria di primo grado, per l’anno scolastico 2025/2026.