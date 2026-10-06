Riesi. Concluso per 40 giovani volontari il percorso del Servizio Civile. Il ringraziamento del sindaco a nome della comunità

RIESI. Si è concluso il percorso dei 40 giovani volontari del Servizio Civile Riesi che, per un intero anno, hanno prestato servizio presso il Comune di Riesi, mettendo a disposizione della nostra comunità energie, entusiasmo e competenze. I volontari sono stati impegnati nei progetti:

“Che fantastica storia è la vita”, nell’ambito dell’assistenza agli anziani;

“Il cerchio della vita”, dedicato alle attività e ai servizi a favore dei minori;

“More Information”, a supporto degli uffici comunali.

L’amministrazione comunale ha espresso il più sincero ringraziamento e la gratitudine per l’importante servizio svolto a favore della comunità riesina. La loro presenza ha rappresentato una risorsa preziosa per il Comune e, soprattutto, un esempio concreto di partecipazione e impegno civile. Il Sindaco Salvatore Sardella, l’Amministrazione Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale Dario La Rosa e i Consiglieri Comunali del gruppo RinnoviAmo RIESI hanno rivolto a ciascuno di loro un affettuoso augurio per il futuro, con la speranza che questa esperienza abbia lasciato qualcosa di importante nel loro percorso di vita.