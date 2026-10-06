Scooterista di 38 anni perde la vita in un tragico incidente stradale in autostrada

Un motociclista messinese di 38 anni è morto sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Falcone. L’uomo, che ha perso il controllo del sul scooter T-Max, era uscito con gli amici per una giornata all’insegna della passione per le due ruote che da sempre lo contraddistingueva.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, il giovane, con la propria moto sarebbe finito violentemente sull’asfalto; gli inquirenti stanno valutando se si sia trattato di un incidente autonomo o se la causa dell’incidente sia da addebitare ad altra causa. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale che ha effettuato i rilievo del caso al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.