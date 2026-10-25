Prima Categoria. Pari 2-2 in “zona Cesarini” per l’Accademia Mazzarinese: al 95′ il pari lo acciuffa il portiere Presti

Nel campionato di Prima Categoria, girone B, dopo la vittoria del Campofranco Calcio 3-1 contro l’Atletico Nissa nel derby provinciale, domenica si sono giocate le altre due gare delle nissene. Nella prima l’Accademia Mazzarinese ha ottenuto un pari 2-2 sul campo dell’Alessandria della Rocca. Un pari ottenuto in piena zona Cesarini grazie alla rete in extremis segnalata dal portiere Presti che ha permesso alla sua squadra di pareggiare.

In precedenza, Noto e Ribaudo avevano portato sul 2-0 i padroni di casa prima della rete di La Cognata e, da ultimo, di Presti, per un prezioso 2-2 finale che ha permesso all’Accademia Mazzarinese di collocarsi al 3° posto in classifica con 10 punti. Ha invece perso 2-0 in trasferta il Riesi sul campo di Prizzi. Per i palermitani sono andati a segno Ragusa e Falsone. Il Prizzi ha così superato in classifica lo stesso Riesi rimasto fermo a quota 9, portandosi a quota 12 in classifica.