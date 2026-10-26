Francesco Baccini torna con il nuovo album Nomi e cognomi2. Il 30 ottobre esce primo progetto da solista dopo oltre quindici anni

Francesco Baccini torna con un album di inediti e sceglie di misurarsi con il proprio lavoro discografico più venduto. A trentaquattro anni da Nomi e cognomi, il cantautore genovese ne riprende il titolo e l’idea di dare a ogni canzone il nome del suo protagonista, reale o immaginario, per costruire un nuovo racconto del presente. Nomi e cognomi2, in uscita il 30 ottobre per Azzurra Music, riunisce tredici brani nei quali persone reali e personaggi inventati danno voce a passioni, incontri, affetti e insofferenze. Nel 1992, fare nomi e cognomi significava chiamare direttamente in causa figure che incarnavano un pezzo d’Italia; oggi sono cambiati il mondo, i suoi protagonisti e anche lo sguardo di chi li racconta.

“Avrei potuto scrivere canzoni sui personaggi che occupano oggi la scena mediatica, finendo però per regalare loro altra attenzione, no grazie. Non ho nessuna voglia di consegnare alla durata di una canzone il nome di qualcuno che non ritengo meriti di durare. Oggi preferisco parlare di persone e idee che mi stanno a cuore per raccontare qualcosa del mondo in cui viviamo e di come lo vedo io. Anche scegliere chi ricordare e chi lasciare fuori la dice lunga su come la penso”, racconta Baccini.

Da Tiziano Terzani a Lupin, da Don Gallo a Freak Antoni, ogni ritratto apre una prospettiva che va oltre la biografia del protagonista. E tra i personaggi di fantasia ricompare Pino Mirella, riemerso dalla storia di Margherita Baldacci: il poeta di periferia oggi prende la parola in una parodia trap. Primo album di inediti da solista dal 2007, Baccini torna a riunire in un nuovo repertorio le diverse anime della sua scrittura, dall’ironia al racconto più intimo, con la libertà di attraversare generi e linguaggi con un lavoro di produzione che ha coinvolto venticinque musicisti e oltre trenta strumenti. Il 30 ottobre sarà pubblicato anche Nomi e cognomi, il libro edito da Baldini e Castoldi. Il percorso si allarga ai protagonisti di entrambi gli album e diventa un’autobiografia attraverso gli altri. Seguirà un tour nei teatri italiani.

Prime date confermate: 25 novembre Bologna, 26 novembre Ascoli Piceno, 18 dicembre Torino, 30 gennaio Enna e 31 gennaio Brolo (Me). Successivamente sarà pubblicato un cofanetto che riunirà Nomi e cognomi2 e la ristampa dell’album originale del 1992