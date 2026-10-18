Peugeot rinnova gli allestimenti: più tecnologia e dotazioni dalla 208 alla 5008

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Peugeot riorganizza la propria offerta puntando su un incremento degli equipaggiamenti di serie. I nuovi allestimenti Allure Plus e GT Plus introducono contenuti aggiuntivi dedicati a comfort, connettività e sicurezza, con un aumento di prezzo che, secondo il costruttore, rimane inferiore al valore delle dotazioni introdotte. L'aggiornamento coinvolge i principali modelli della gamma Peugeot, dalle compatte ai SUV, e comprende anche un'estensione della durata dei servizi digitali. Per Peugeot 208 e 2008, il nuovo allestimento Allure Plus aggiunge la telecamera di retromarcia, il sistema di accesso e avviamento senza chiave e il kit di riparazione degli pneumatici. La versione GT Plus introduce invece la navigazione connessa, il sistema di guida semiautonoma Highway Assist 1.0 e la ricarica wireless per smartphone, oltre al kit di riparazione pneumatici. Le modifiche ampliano soprattutto la dotazione tecnologica delle due vetture, rendendo disponibili di serie dispositivi precedentemente non inclusi nei rispettivi allestimenti. Anche la Peugeot 308 beneficia della nuova organizzazione della gamma. L'allestimento Allure Plus comprende ora accesso e avviamento senza chiave, sensori di parcheggio anteriori e navigazione connessa. Si aggiungono gli i-Toggle personalizzabili, la regolazione lombare del sedile del conducente e la ricarica wireless dello smartphone. Sulla 308 GT Plus aumentano invece le tecnologie di assistenza alla guida, con Highway Assist 1.0, assistenza al cambio di corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e avviso del traffico posteriore. Anche in questo caso sono inclusi la ricarica wireless e il kit di riparazione pneumatici. Per la Peugeot 408, l'allestimento Allure Plus introduce i cerchi in lega da 19 pollici, insieme ai sensori di parcheggio anteriori e alla navigazione connessa. La dotazione comprende inoltre gli i-Toggle personalizzabili, la regolazione lombare del sedile del conducente e la ricarica wireless per smartphone. La versione GT Plus aggiunge l'assistenza al cambio di corsia, il monitoraggio dell'angolo cieco e il sistema di avviso del traffico posteriore, oltre alla ricarica senza fili dello smartphone. Le novità più rilevanti sul fronte della strumentazione riguardano i SUV Peugeot 3008 e 5008.

Con il nuovo allestimento Allure Plus, entrambi ricevono il Peugeot Panoramic i-Cockpit da 21 pollici, affiancato dalla navigazione connessa e dai sensori di parcheggio anteriori. La dotazione comprende anche il cruise control adattivo, la ricarica wireless per smartphone e il kit di riparazione pneumatici. Sulla Peugeot E-5008, la versione Allure Plus include inoltre le barre longitudinali sul tetto. L'allestimento GT Plus aggiunge Highway Assist 1.0, assistenza al cambio di corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e avviso del traffico posteriore. L'obiettivo è rendere più completa la dotazione dei due SUV, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida e le funzionalità digitali.

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