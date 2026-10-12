In auto con 23kg di cocaina, un arresto nel Palermitano

Scoperto con 23 chili di cocaina in auto e arrestato. È accaduto a Villabate, piccolo centro alle porte di Palermo. La scoperta da parte della guardia di finanza nel corso di un normale posto di blocco lungo una delle strade che conducono a Palermo. Subito dopo lo stop all’auto, l’uomo a bordo, di nazionalità italiana, ha mostrato segni di nervosismo fornendo anche spiegazioni contrastanti sul motivo e la destinazione del suo viaggio. A quel punto le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno deciso di ispezionare l’auto trovando 21 involucri contenenti complessivamente 23,1 chili di cocaina e cento grammi di hashish. la droga era nascosta nelle intercapedini laterali anteriori e posteriori dell’auto. La cocaina, una volta immessa sul mercato, avrebbe assicurato introiti illeciti per 2,3 milioni di euro. Il corriere è stato arrestato e il gip ha convalidato il provvedimento confermando la custodia cautelare in carcere. (Sac/Dire)