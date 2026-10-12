Il capitano Rosolino D’Amico ha assunto l’incarico di “Capo Ufficio Comando” del Provinciale Carabinieri di Enna

Presso la Caserma “Gallo”, sede del Comando Provinciale, il Capitano Rosolino D’Amico ha formalmente assunto l’incarico di “Capo Ufficio Comando” del Provinciale Carabinieri di Enna. L’Ufficiale, giunto nel capoluogo ennese, proviene dalla Tenenza di Scicli, dove ha maturato una solida e pregevole esperienza operativa e di comando negli ultimi cinque anni e mezzo, guidando il presidio dell’Arma con professionalità.

A completamento del suo profilo professionale, il Capitano D’Amico, originario di Alia nel palermitano, prima di assumere il comando a Scicli aveva già ricoperto l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Enna, distinguendosi per le spiccate capacità di controllo del territorio e gestione delle risorse umane, nonché vanta la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso Università KORE di Enna, e l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Il nuovo Comandante andrà a ricoprire un ruolo cardine per la gestione, il coordinamento e il supporto delle articolazioni dipendenti, operando in stretta sinergia con il Comandante Provinciale. Al Capitano D’Amico vanno i migliori auguri di buon lavoro per le molteplici attività che i reparti presenti sul territorio sono quotidianamente chiamati a svolgere al servizio e a tutela della comunità.