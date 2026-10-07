Mussomeli. Complesso tennistico di contrada Vanelle, i consiglieri di Forza Italia: “Inaugurato a maggio, si attendono risposte sull’apertura”

Il gruppo consiglieri di opposizione di Forza Italia del Consiglio Comunale di Mussomeli attraverso una nota interviene in merito al nuovo complesso tennistico di contrada Vanelle. Di seguito il testo integrale della nota.

MUSSOMELI – Inaugurato il 21 maggio 2026, a pochi giorni dalle elezioni comunali, il nuovo complesso tennistico di contrada Vanelle, a oltre quattro mesi dal taglio del nastro, non risulta ancora fruibile da cittadini e associazioni sportive.La struttura, realizzata grazie a un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, era stata presentata dall’allora Amministrazione come un importante investimento per lo sport locale. In occasione dell’inaugurazione, l’allora sindaco Giuseppe Catania aveva parlato di un impianto “consegnato alla città”.Ma cosa impedisce, ancora oggi, la sua apertura?È questa la domanda principale alla quale l’Amministrazione è chiamata a rispondere, chiarendo innanzitutto quale fosse lo stato effettivo dell’opera al momento dell’inaugurazione.Al 21 maggio erano stati completati tutti i collaudi, le autorizzazioni e gli adempimenti necessari all’utilizzo dell’impianto? Erano state effettuate le verifiche previste per l’attività sportiva? La struttura risponde pienamente ai requisiti di accessibilità per le persone con disabilità? Se restano criticità, quali sono e quando saranno risolte?C’è poi il tema della gestione: è stata individuata la modalità di affidamento? È previsto un bando? E perché questo percorso non è stato definito in tempo per consentire l’utilizzo dell’impianto dopo l’inaugurazione?La vicinanza del taglio del nastro alle elezioni rende infine inevitabile un ulteriore interrogativo: se mancavano ancora passaggi indispensabili per rendere il complesso fruibile, perché inaugurarlo proprio in quel momento?Non servono polemiche, ma risposte, atti e tempi certi.A oltre quattro mesi dall’inaugurazione, cittadini e associazioni sportive attendono soprattutto di sapere una cosa: quando apriranno realmente i cancelli del nuovo complesso tennistico di contrada Vanelle?

Il gruppo consiglieri di opposizione di Forza Italia del Consiglio Comunale di Mussomeli