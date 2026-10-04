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MotoGp, oggi si corre il Gp del Giappone – Diretta

AdnKronos

MotoGp, oggi si corre il Gp del Giappone – Diretta

Dom, 04/10/2026 - 06:00

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(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 4 ottobre, va in scena il Gran Premio del Giappone – in diretta tv e streaming – per il nuovo appuntamento del Mondiale sul circuito di Motegi. Si riparte con l'Aprilia di Jorge Martin, leader della classifica Piloti, in pole position e Marc Marquez primo inseguitore. Proprio lo spagnolo della Ducati ha trionfato nella gara Sprint, precedendo Diogo Moreira e lo stesso Martin.  Il prossimo appuntamento di MotoGp è in programma domenica prossima, 11 ottobre, in Indonesia.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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