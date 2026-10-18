Milano, cortei criminali alimentano scontri: 72 persone in questura, 12 arresti. Cinque under 18 coinvolti, 90 agenti medicati e danni stimati oltre mezzo milione di euro

Dopo gli scontri avvenuti in piazza Duomo a Milano durante una manifestazione contro il caro vita, la scorsa notte la Questura ha avviato le procedure per identificare le persone accompagnate negli uffici di polizia. Genitori, familiari e amici hanno atteso davanti all’edificio, preoccupati per la sorte dei manifestanti fermati, tra i quali figurano anche diversi minorenni.

In totale sono circa 72 le persone portate in Questura per accertamenti. Dodici sono state arrestate e almeno 22 denunciate. Tra gli arrestati ci sono cinque minorenni e sette stranieri. Alcuni dei fermati sono ritenuti coinvolti nel saccheggio del punto vendita Footlocker di corso Vittorio Emanuele, dove un gruppo di manifestanti si sarebbe barricato all’arrivo delle forze dell’ordine.

Feriti e danni nel centro

Il bilancio sanitario comprende 90 agenti delle forze dell’ordine trasportati in ospedale. Complessivamente sono 25 le persone ferite e medicate o ricoverate: 11 all’ospedale Niguarda, una alla Clinica Città Studi, sei al Policlinico, cinque al Fatebenefratelli e due all’ospedale San Giuseppe. Nessuno è stato trasferito in codice rosso.

La prima stima dei danni a negozi e locali supera il mezzo milione di euro. A fornire il dato è stato Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, che ha parlato di forte preoccupazione per una situazione ritenuta senza precedenti. Nella zona centrale il calcolo comprende anche il mancato incasso, dovuto alla chiusura anticipata degli esercizi commerciali alle 17.

Le testimonianze davanti alla Questura

Davanti alla Questura si sono radunati i familiari dei giovani identificati. Secondo quanto riferito, alcuni genitori hanno manifestato smarrimento e preoccupazione, mentre gli agenti avrebbero spiegato che alcuni fermati erano stati riconosciuti mentre danneggiavano vetrine, in un caso dopo essersi abbassati il passamontagna.

Tra i ragazzi fermati ci sarebbero anche giovani provenienti da una comunità di Cologno Monzese. Le forze dell’ordine stanno inoltre analizzando i filmati degli scontri per verificare il coinvolgimento di altre persone. Gli accertamenti potrebbero quindi proseguire nei prossimi giorni.

Il sindaco di Milano Beppe Sala, intervenendo su RTL 102.5, ha sostenuto che in piazza fossero presenti troppi pochi agenti rispetto al numero e alla violenza dei manifestanti. Sala ha parlato di una possibile sottovalutazione della situazione e ha espresso il timore che possano verificarsi altri episodi simili, ribadendo però di non voler giustificare in alcun modo la violenza. In piazza, secondo le prime informazioni, erano presenti circa 200 poliziotti.