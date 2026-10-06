Legge elettorale, dalla Camera via libera alla fiducia su art.1 e 2. Opposizioni: “Incostituzionale”

(Adnkronos) – Via libera dalla Camera alla fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della nuova legge elettorale. I sì sono stati 227, i no 149 e 3 gli astenuti. L'esame del provvedimento riprenderà domani mattina, dalle 9, con le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 3. Sempre in giornata c'era stato l'ok di Montecitorio alla fiducia, posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Su 376 presenti avevano votato sì in 226, no 147 e 3 gli astenuti. Protestano le opposizioni. Il leader di Avs Nicola Fratoianni auspica divisioni nella maggioranza durante l'iter parlamentare e definisce il testo viziato da possibili profili di "incostituzionalità". Critica, inoltre, la scelta di modificare le regole del voto a fine legislatura e sostiene che la data delle elezioni non possa diventare oggetto di trattativa politica. Anche la vicepresidente vicaria del gruppo Dem Simona Bonafè accusa il governo di voler cambiare la legge elettorale per interesse di parte e per timore di un centrosinistra unito. Secondo Bonafè il testo riduce di fatto il peso delle preferenze, introduce un premio di maggioranza eccessivo e presenta criticità costituzionali evidenziate anche da esperti, ascoltati in Commissione. Per il Pd, la fiducia posta dal governo dimostra inoltre le divisioni interne alla maggioranza.

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