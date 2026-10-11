La 9^ Coppa Faro incorona i campioni italiani

La 9^ Coppa Faro Pesaro ha completato il calendario del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e Tricolore Velocità Salita Auto Classiche ed incoronato 4 Campioni Italiani. Una piacevole giornata autunnale, un pubblico composto e ottime condizioni di sicurezza hanno caratterizzato la competizione organizzata da P&G Racing, che ha coinvolto Pesaro ed il suo territorio.

Sui 3,8 Km della Panoramica SP 44 che da Pesaro si arrampicano fino al Faro, il miglior crono del Campionato Italiano Auto Storiche lo ha siglato il neo Campione di 4° Raggruppamento Salvatore Totò Riolo in 2’10”05, realizzato in gara 2. Il siciliano della Squadra Piloti Senesi sulla PRC A6 BMW da 2500 cc ha vinto la categoria ed ha bissato il titolo tricolore con due gare precise ed efficaci, dopo alcune regolazioni seguite alle prove del sabato, che hanno aumentato il profitto del rendimento della vettura. Anche il successo nel Campionato Italiano Auto Classiche arriva in Sicilia con il successo in gara del ragusano di lungo corso Giovanni Cassibba, il pilota dell’Ateneo Motorsport ha realizzato il miglior crono in gara 2 con 2’09”98, dove ha preceduto il fiorentino rivale di Campionato Stefano Peroni alle prese con noie meccaniche sulla sua Osella PA 20 che lo hanno privato di Gara 1. Il siciliano è in testa alla classe SN ed il fiorentino alla CN.

Il conteggio dei punti ed il riepilogo delle gare disputate darà il verdetto sulla classifica del Campionato Tricolore Storiche. Giuliano Loris Peroni senior alza ancora una volta il titolo di 3° raggruppamento. Il driver e preparatore fiorentino si è imposto in entrambe le salite tra le auto costruite entro il 1982. Fosco Zambelli è Campione di 2° Raggruppamento. All’emiliano della Bologna Squadra Corse è bastata la gestione del 3° posto in gara 1, poi la rimonta ed il 2° posto in gara 2 e 3° nella generale, per conquistare i punti tricolori decisivi al volante della perfetta Alfa Romeo GTAM, con cui conclude una stagione densa di gratificazioni. Il pluri campione italiano ed europeo modenese Idelbrando Motti su Porsche Carrera ha dominato in gara il 2° Raggruppamento. Il 1° Raggruppamento ha sorriso all’austriaco Harald Mossler, perfettamente a suo agio sul percorso al volante della Daren Mk3 e che chiude al 2° posto il tricolore, alla spalle dell’assente Campione Italiano Tiberio Nocentini.

Podio delle auto costruite entro il 1992 che formano il 4° Raggruppamento, ottimo 2° posto tricolore e successo in classe A1300 per il siciliano di Siena Giuseppe Valenti che sulla Peugeot 205 Rallye ha ottenuto un nuovo primato di classe lottando fino in fondo per il vertice di categoria. Terza piazza di Campionato e Trofeo Sport Nazionale al toscano Maurizio Rossi che conclude una stagione gratificante sulla Bogani spinta da propulsore Alfa Romeo, in gara con il terzo tempo generale la SN è andata al piemontese Arnaldo Pinto sulla Lucchini PS 90 curata dal Team Di Fulvio, sempre incisivo quando presente. Il trapanese di Bologna Salvatore Asta su BMW M3 conquista la classe tricolore GTP 2500 con il 6° posto di raggruppamento in gara. Il podio delle vetture di costruzione entro il1982 del 3° Raggruppamento ha visto il milanese Gianluca Luigi Grossi togliersi la soddisfazione del 2° posto e la coppa di campionato per la classe silhouette 2000 sulla singolare Triumph Dolomite con guida a destra davanti all’immancabile Giacinto Giacchè sulla funambolica Fiat 131 Abarth con cui ha accumulato il vantaggio decisivo in gara 1 e poi in gara 2, 3° tempo per Pierluigi Ruschi che ha primeggiato nella sfida tra le Fiat X1/9.

Top five completata dal reatino Massimo Campogiani che ga definitivamente stretto la coppa di classe TC1600 sulla Volkswagen Golf Gti. Coppa di classe T1600 per il nisseno Pasquale Capizzi che ha concluso una bella stagione al volante della Alfasud con cui si è classificato in gara 6° in 3° Raggruppamento. Sono auto costruite entro il 1976 quelle del 2° Raggruppamento, Brando Motti su Porsche Carrera ha dettato il ritmo ed alle sue spalle la sfida Podio con lo svizzero di Calabria Lucio Gigliotti che su Fiat 128 di classe TC1150, poi il neo Campione Zambelli e l’abruzzese Fiorello Perilli che su Fiat 128 Rally ed il successo in classe TC1300 è salito sul podio di raggruppamento come il veneto Andrea Buttura che ha finalmente stretto la Coppa Tricolore di TC700 con la Fiat Giannini 650 NP, dopo aver chiuso la gara conclusiva alle spalle del bravo Antonio Maiolo su auto gemella, ma non costantemente presente in campionato.

Al siciliano Francesco Maltese su Fiat Abarth 595 la classe tricolore TC600. Appassionante il 1° Raggruppamento, quello delle auto costruite fino al 1972, dove ha brillato l’austriaco Mossler e poi ottima prestazione per il connazionale Gregor Frotscher su Austin Mini Cooper di classe T1300, con cui ha preceduto il ternano Angelo De Angelis che ha concluso una buona stagione sulla ammirata Lola T212 ed appena fuori dal podio di gara, l’altra ammiratissima sportscar Lotus 23B di Francesco Tignionsini. Mossler e De Angelis sono nell’ordine sul podio tricolore di 1° Raggruppamento. Per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Classiche, le vetture dal 1993 al 2000 sul podio alle spalle di Cassibba in gara sono saliti Marco Ulivi su Osella PA 20/S ed anche Edoardo Zenobi su Citroen Saxo, che ha preceduto l’umbro Cristian Frustagatti che sulla Peugeot 106 si porta a casa la Coppa K A1600.

Classifica Raggruppamenti in Gara: 1° Raggr.: 1 Mossler (Daren Mk3) in 5’05”48; 2 Frotscher (Austin Mini Cooper) a 16”33; 3 De Angelis (Lola T212) a 27”14. 2° Raggr.: 1 Motti (Porsche Carrera) in 5’00”50; 2 Gigliotti (Fiat 128) a 17”41; 3 Zambelli (alfa Romeo GTAM) a 19”14. 3° Raggr.: 1 Peroni G. (Osella PA 8/9 BMW) in 4’50”09; 2 Grossi (Triumph Dolmite) a 21”35; 3 Giacchè (Fiat 131 Abarth) a 31”37. 4° Raggr.: 1 Riolo (PRC A6 BMW) in 4’23”22; 2 Lottini (Osella PA 9/90 BMW) a 19”83; 3 Pinto (Lucchini SP 90) a 25”65.

Campionato Italiano Velocità Salita Auto Classiche: 1 Cassibba (Osella PA 20/S BMW) in 4’22”94; 2 Ulivi (Osella PA 20/S) a 2’36”Peroni S. (Osella PA 20/S BMW) a 2’36”50; 3 Zenobi (Citroen Saxo VTS) a 3’19”74.

Calendario Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche 2025: 25-26 aprile 52^ Coppa della Consuma (FI); 22-24 maggio 36° Bologna-Raticosa; 5-7 giugno Guarcino-Campocatino (FR); 19-21 giugno Lago-Montefiascone (VT); 10-12 luglio 44^ Cesana – Sestriere (TO); 24-26 luglio 18° Trofeo Storico Lodovico Scarfiotti (MC); 4-6 settembre 11^ Salita Storica Monte Erice (TP); 18-20 settembre 43° Coppa del Chianti Classico; 9-11 ottobre 9^ Coppa Faro (PU).