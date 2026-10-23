Infrastrutture, Giovannini (Asvis): “Per il dopo Pnrr servono investimenti e progettualità”

(Adnkronos) – “Per proseguire l'esperienza del Pnrr ci sono due strumenti fondamentali: da un lato i fondi per continuare gli investimenti, ma dall'altro anche la progettualità, la capacità di imparare dalle lezioni apprese e rendere quelle nuove procedure la nuova normalità”. Ha esordito così il direttore scientifico dell’Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Enrico Giovannini, nel corso della quinta edizione dell’Infrastructure Academy tenutasi a Roma presso la Serra del Palazzo delle esposizioni. “I fondi europei di coesione sono un'occasione per fare leva su quella finanza sostenibile che guarda più al medio-lungo termine – ha continuato – Dall'altro, però, bisogna continuare la formazione nelle pubbliche amministrazioni e principalmente darsi uno schema di programmazione pluriennale. Forse questo è quello che più manca”. L’ex ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del governo Draghi ha poi proseguito sottolineando che “per assicurare che le infrastrutture siano sostenibili e resilienti, bisogna proseguire quello che abbiamo fatto per il PNRR”, quindi “definire non solo le premialità per chi investe in questa direzione, ma anche le procedure per il coinvolgimento delle comunità locali e considerare sempre l'impatto, non solo economico, ma anche sociale e ambientale”. “Si tratta di pratiche già esistenti, sviluppate durante il Governo Draghi, che, rispetto a dieci anni fa, hanno registrato progressi significativi. Bisogna però essere persistenti nel mantenere queste indicazioni, tanto più in una situazione in cui la crisi climatica rende estremamente fragili proprio le infrastrutture”, ha concluso Giovannini.

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