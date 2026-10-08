Caltanissetta. Al Teatro Margherita il 17 ottobre c’è il Convegno Regionale AIRIPA Sicilia con il tema “Disturbi del neuro sviluppo tra clinica e didattica”

CALTANISSETTA. Si terrà a Caltanissetta, Sabato 17 ottobre 2026, nella prestigiosa cornice del Teatro Regina Margherita, il III° Convegno Regionale AIRIPA Sicilia, dal titolo “Disturbi del neurosviluppo tra clinica e didattica”. Un appuntamento di rilievo scientifico e formativo che interesserà studiosi, professionisti del settore sanitario, docenti e operatori impegnati nell’ambito della psicopatologia dell’apprendimento e dei disturbi del neurosviluppo in Generale.

Fondata nel 1991 dal professore Cesare Cornoldi, l’AIRIPA – Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento – riunisce studiosi e professionisti che si occupano di disturbi e difficoltà dell’apprendimento. L’associazione promuove la ricerca scientifica, la formazione e la diffusione di conoscenze, strumenti e modelli di intervento validati, affrontando problematiche quali dislessia, disortografia, discalculia, difficoltà di studio, ADHD e disabilità intellettive, dall’età prescolare fino all’università. Il convegno riunirà relatori di rilievo nazionale, con un programma che mette in dialogo ricerca scientifica, clinica e mondo della scuola. Tra gli interventi più attesi figura quello del professore Cesare Cornoldi, dell’Università degli Studi di Padova e presidente nazionale AIRIPA, che affronterà il tema delle strategie per l’apprendimento nei bambini normotipici e nei bambini con DSA. Il professore Santo Di Nuovo, dell’Università degli Studi di Catania, approfondirà invece il tema dei disturbi del neurosviluppo nell’epoca dell’intelligenza artificiale.

Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra diagnosi clinica e intervento educativo. Il professore Dario Ianes e la dottoressa Benedetta Zagni, della Fondazione Scuola e Ricerca ETS di Trento, affronteranno rispettivamente l’approccio ecologico all’educativa scolastica e le strategie psico-educative per la gestione delle classi difficili. La professoressa Marianna Alesi, dell’Università degli Studi di Palermo, parlerà invece del rapporto tra programmi motori arricchiti e funzioni esecutive nei disturbi del neurosviluppo. La professoressa Rossana De Beni, dell’Università degli Studi di Padova, presenterà invece un intervento dedicato agli aspetti emotivo-motivazionali del Nuovo progetto Amos. Un ruolo centrale nel programma sarà ricoperto anche dal professore Serafino Buono, dell’Università degli Studi di Enna “Kore” e dell’IRCCS Oasi Maria SS. di Troina, che affronterà il tema dell’approccio integrato ai disturbi del neurosviluppo, dal profilo di funzionamento al progetto di vita.

Spazio anche alla dimensione evolutiva e clinica dell’ADHD, con la dottoressa Rosalia Mistretta, del Coordinamento AIRIPA Sicilia e del Coordinamento AIDAI Sicilia, che approfondirà le traiettorie evolutive del disturbo dall’infanzia all’età di transizione, con particolare attenzione alle differenze di genere e al riconoscimento diagnostico. Il programma affronterà inoltre il peso delle emozioni nei disturbi del neurosviluppo, tema affidato alla dottoressa Rita Chianese, consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e dell’ENPAP. A completare il programma saranno i moderatori delle diverse sessioni: la Dottoressa Maria Valeria Giardina, Neuropsichiatra Infantile della NPIA Infanzia e Adolescenza dell’ASP di Caltanissetta; la Dottoressa Sabrina Bono, Coordinatrice regionale AID; il Dottore Marco Leonardi, Psicologo, Coordinatore regionale AIRIPA Sicilia e Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.; e la Dottoressa Concetta Viviana Cona, Dirigente Psicologa del CSM – ASP di Caltanissetta, Area Sud, componente del Coordinamento regionale AIRIPA – AIDAI Sicilia

L’iniziativa si avvale del patrocinio e del contributo di numerosi enti e organizzazioni: Comune di Caltanissetta, Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo ed Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP).

Tra gli enti patrocinatori figurano inoltre IRCCS Oasi Maria SS. di Troina, ASP Caltanissetta, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta, Ordine TSRM e PSTRP di Caltanissetta – Agrigento, Consorzio Universitario di CL , Associazione Italiana Famiglie ADHD AIFA APS, Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF) dell’Università di Palermo , Associazione Italiana Dislessia (AID) e AIDAI – Associazione Italiana Disturbi dell’Attenzione e Iperattività . Il convegno è inoltre realizzato in collaborazione con Edizioni Centro Studi Erickson. L’iniziativa è organizzata dal Coordinamento regionale AIRIPA Sicilia, composto da Serafino Buono, Marianna Alesi, Marco Leonardi, Rosalia Mistretta e Viviana Cona. L’apertura dei lavori, dopo i saluti istituzionali previsti alle ore 9, sarà affidata a Marco Leonardi, coordinatore regionale AIRIPA Sicilia, che introdurrà il convegno e darà avvio alla giornata di lavori.

La giornata si concluderà con uno spazio dedicato ai soci e agli affiliati AIRIPA; nel pomeriggio, infatti, avrà luogo l’Assemblea regionale riservata ai soci e agli affiliati dell’associazione AIRIPA Sicilia. L’iscrizione è gratuita: compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/4ZJifzjV4hMKTV1Y9. Per ulteriori informazioni: sicilia@airipa.it.