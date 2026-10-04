Europei di ciclismo, oggi prova elite maschile: orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Si torna in strada a Lubiana, in Slovenia, per gli Europei di ciclismo. Oggi, domenica 4 ottobre, i migliori corridori del mondo tornano a correre per l'evento principale della rassegna continentale per la prova su strada della categoria elite maschile – in diretta tv e streaming – a una settimana dal trionfo dell'americano McNulty ai Mondiali. La frazione sarà quella che andrà da Lubiana a Sencur, per un totale di 196,3 chilometri. Assente il campione in carica Tadej Pogacar, reduce dall'infortunio rimediato nella Vuelta. Partenza 'morbida' per i ciclisti, che dopo il via di Lubiana affronteranno un tratto in linea fino ad arrivare nel circuito di Sencur, lungo 22,1 chilometri. L'anello sarà ripetuto cinque volte e proporrà la salita di Mozjanca, 2,1 km per una pendenza media di 10,1%. Il via della prova elite maschile degli Europei di ciclismo è in programma oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 14. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Rai, mentre in streaming si potrà seguire su RaiPlay, Eurosport, Dazn, Discovery Plus e HBO Max.

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