Eccellenza Girone B. Solo pari 0-0 per il Niscemi sul campo del Vittoria: gialloverdi comunque combattivi e generosi contro un avversario ostico

Solo 0-0 tra Vittoria e Niscemi e la squadra di Nicolò Terranova ha perso la testa della classifica a favore del Messina venendo agganciata al secondo posto dall’Acireale. Tuttavia, è stato comunque un buon pari per i gialloverdi che hanno anche pagato il fatto di aver disputato tre partite in una settimana.

E’ il sunto della domenica nella quale il Niscemi è stato impegnato fuori casa sul campo del Vittoria. La squadra di Angelo Galfano ha disputato una gara parecchio generosa contro un Niscemi che ha dovuto anche soffrire su un campo difficile contro una squadra in crescita. Il Niscemi ci ha provato, ha avuto le sue buone occasioni per sbloccarla, ma anche i padroni di casa si sono resi parecchio insidiosi in più di un’occasione.

Alla fine solo 0-0 anche se va detto che il pari odierno con il Vittoria è stato archiviato come un buon pareggio su un campo parecchio difficile nel quale non sarà facile fare risultato per nessuno. Vero è che il Niscemi ha perso la testa della classifica, ma aè anche vero che la squadra di Nicolò Terranova si mantiene lo stesso nei piani alti della classifica del girone B del campionato di Eccellenza, e domenica prossima allo stadio “Pontelongo” contro il Palazzolo (ore 15) penultimo in classifica, potrà certamente rifarsi mantenendosi sempre a livelli che, certamente, in questa stagione sono veramente altissimi.