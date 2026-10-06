Corecom, dal 2018 oltre 700mila euro di indennizzi e 30mila siciliani tutelati / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Un servizio a 360 gradi in termini di controllo e monitoraggio, educazione delle nuove generazioni, tutela degli utenti, risoluzione delle controversie e tanto altro: Corecom Sicilia si conferma in prima linea nel favorire, su tutto il territorio regionale, una comunicazione che abbia rispetto di cittadini e imprese. Tale attività viene portata avanti non solo con direttive e documenti scritti, ma anche con campagne di informazione e un’interfaccia diretta con gli utenti, a partire dalle scuole di ogni ordine e grado.

Nei quattro anni di mandato, racconta all’Itapress il presidente Andrea Peria Giaconia, “abbiamo sviluppato parallelamente controlli su emittenti televisive e radiofoniche: è un monitoraggio fatto con molta attenzione, tutelando i minori, i tempi della pubblicità e tutti quegli aspetti tecnici che Agcom ci impone di fare. Continua il nostro controllo sulla par condicio rispetto alle elezioni nazionali, politiche e amministrative: nel 2027 ci sarà una tornata importante, quindi saremo in prima linea con i nostri uffici per vigilare su tutto quello che avverrà. In questi anni abbiamo sviluppato con forza il tema delle controversie sulle conciliazioni, che sono cresciute: siamo un ente al servizio di cittadini e imprese, chiunque abbia un problema con un contratto telefonico e di rete si può rivolgere a noi in maniera gratuita; ci attiviamo velocemente per risolvere la controversia. Analogamente lavoriamo sul tema della Media Education: c’è un percorso importante con scuole elementari, medie e licei con l’Abbecedario della Media Education e il rilascio del Patentino digitale. Le scuole ci stanno chiamando, c’è un grandissimo risalto su questo: ritengo sia un’attività importante, dobbiamo dare quegli strumenti utili per la consapevolezza e per navigare tranquillamente sui social. Il Corecom c’è, faremo l’ultimo anno con la solita passione e penso che siamo arrivati a obiettivi rilevanti”.