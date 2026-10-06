Christa Pike sopravvissuta a due iniezioni letali, i legali: “E’ sveglia e parla”

(Adnkronos) – I legali di Christa Pike raccontano che, "contro ogni previsione", la detenuta del Tennessee sopravvissuta al tentativo di esecuzione con due iniezioni letali è oggi cosciente, riesce a parlare e continua a lottare dal letto dell'ospedale, dove è ricoverata. Un aggiornamento che segna il primo vero spiraglio di speranza da quando, mercoledì scorso, la donna era stata portata via in ambulanza dal carcere di Nashville, dopo essere sopravvissuta a due dosi di Pentobarbital. Pena a cui era stata condannata per l'omicidio di una compagna di classe, Colleen Slemmer, avvenuto nel 1995 quando aveva solo 18 anni. In una nota, gli avvocati hanno voluto ringraziare i soccorritori e il personale sanitario che l'ha presa in cura, sottolineando come abbiano "trattato Christa Pike come un essere umano", garantendole assistenza e cure di altissimo livello. "Nonostante le gravi lesioni riportate alle braccia, resta ammanettata e incatenata al letto d'ospedale – scrivono i suoi legali -. Il suo recupero rappresenta un caso senza precedenti dal punto di vista medico". La prognosi, precisano, rimane ancora incerta, ma quel che appare già chiaro è che per la detenuta si prospetta un lungo e complesso percorso di riabilitazione. Stephen Ferrell, uno dei legali della Pike, ha inoltre reso noto di aver chiesto al governatore del Tennessee, Bill Lee, di commutare la condanna a morte di Christa Pike in ergastolo alla luce di quanto accaduto. Secondo diversi esperti di diritto, infatti, appare improbabile che lo Stato possa tentare una nuova esecuzione, soprattutto se la detenuta non dovesse recuperare completamente. Nel frattempo, il fallimento dell'esecuzione continua a provocare forti ripercussioni in Tennessee. Tra le conseguenze più rilevanti ci sono le dimissioni di Frank Strada, responsabile del sistema penitenziario statale, finite al centro delle polemiche dopo il caso che ha riacceso il dibattito sulla pena di morte negli Stati Uniti.

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