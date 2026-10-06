Campionati Internazionali di Sicilia: buona la prima per Cadenasso. La terza testa di serie sconfigge in tre set il piemontese Moroni. Avanzano anche Giunta, Ribecai ed il ceco Krumich

Primi verdetti di una giornata che vedeva programmati sui campi del Ct Palermo ben 14 match di 1° turno dei 53° Campionati Internazionali di Sicilia, prova Atp Challenger di categoria 50 con montepremi di 56.700 euro che si concluderà domenica 11 ottobre con la finale prevista dalle ore 16.

Stacca il pass per gli ottavi di finale il 22enne ligure del Tc Genova Gianluca Cadenasso (in foto), 220 al mondo, vittorioso in tre set ed in rimonta a scapito del qualificato piemontese Filippo Moroni. Cadenasso è certamente tra i favoriti per la vittoria finale. Per lui, in stagione, una finale al Challenger di Assuncion.

Al prossimo turno Cadenasso affronterà il romano 22enne Massimo Giunta seguito a Palermo dal coach Salvatore Caruso che proprio per i colori del Ct Palermo ha disputato tre campionati tra serie A2 e serie A1. Giunta, 388 al mondo, ha sconfitto per 4-6 6-4 6-1 la giovane wild card pugliese Pierluigi Basile.

Si qualifica per gli ottavi di finale dei 53° Campionati Internazionali di Sicilia anche il 23enne nativo di Lucca Michele Ribecai vittorioso in tre parziali nei confronti dello spagnolo proveniente dalle qualificazioni Benito Sanchez Martinez. Il giocatore toscano, 280 al mondo, in questo 2026 ha all’attivo la finale al challenger di Barletta. Al prossimo turno potrebbe affrontare la prima testa di serie del seeding ovvero il ceco Zdenek Kolar (189 Atp) in campo adesso contro l’ellenico Sakellaridis.

Negli altri match conclusi oggi, vittorie del ceco Martin Krumich in due set sul toscano Samuele Pieri, reduce dalla vittoria al Challenger di Bari, e del belga Buvasayr Gadamuri (ottava forza del tabellone) sull’iberico Vives Marcon.

Più tardi sul campo centrale, in campo il licatese Luca Potenza (wild card del comitato organizzatore) ed il ravennate Enrico Dalla Valle. Non prima delle 18, il perugino Francesco Passaro sfiderà lo spagnolo Roca Batalla e alle 20.45 il giocatore del vivaio del team di A1 del Ct Palermo, Gabriele Piraino incrocerà la racchetta con il britannico Jay Clarke, sesta testa di serie.

RISULTATI 1° TURNO

Martin Krumich (7)(Cze) b. Samuele Pieri (Ita) 6-0 6-4

Buvasayr Gadamuri (8) (Bel) b. Pedro Vives Marcos (Esp) q 7-5 7-5

Michele Ribecai (Ita) b. Benito Sanchez Martinez (Esp) q 5-7 7-5 6-0

Massimo Giunta (Ita) b. Pierluigi Basile wc (Ita) 4-6 6-4 6-1

Carlos Sanchez Jover (Esp) b. Francesco Forti 6-4 3-6 6-4

Gianluca Cadenasso (Ita) (3) b. Filippo Moroni (Ita) 3-6 6-4 6-3