Bompensiere, giornata di esercitazione protezione civile per il gruppo BO.MI,MO

BOMPENSIERE – Nei giorni scorsi c’è stato un incontro del Gruppo Intercomunale volontari Protezione Civile BO MI MO per una verifica delle attrezzature di emergenza del Dipartimento Regionale Protezione Civile che sono depositate presso la sede operativa alla presenza del Funzionario del DRPC Cristofero Costa, nonché del Sindaco di Bompensiere Avv. Salvatore Virciglio (Comune capofila dell’associazione dei comuni per i servizi di Protezione Civile di Bompensiere, Milena e Montedoro). Momento anche di esercitazione per il Gruppo con montaggio e smontaggio della tenda pneumatica, prova del gruppo elettrogeno e verifica dei carrelli che trasportano due pompe idrovore. Presenti i volontari Rosina Anelli, Sebastiano Burruano (Vice Sindaco di Bompensiere con delega alla Protezione civile), Alfonso Cipolla, Giuseppe Salvatore Garlisi, Salvatore Garlisi (Vice Coordinatore operativo), Salvatore Magro, Salvatore Manta, Salvatore Mattina, Giuseppe Karol Noto, Rosalba Pellegrino, Nonuccio Raimondi, Giuseppe Virciglio e Totino Saia (Coordinatore operativo). “È stata una buona esperienza di verifica – hanno commentato fra il gruppo – tesa a testare anche la risposta che potrebbero dare i volontari pe come auspicato anche dal Direttore Generale della Protezione Civile per la Regione Siciliana Ing. Salvo Cocina. Ci apprestiamo ad affrontare la stagione invernale per la quale ci sentiremo preparati anche da un punto di vista della preparazione per le varie fasi della prevenzione e dell’emergenza. Dobbiamo registrare una buona presenza di volontari, alcuni erano impegnati in attività lavorative, altri impossibilitati per impegni inderogabili. Anche a loro va il ringraziamento sicuri come siamo che vorranno continuare a svolgere attività di volontariato. Preme ricordare che questa attività richiede uno sforzo di impegno, compatibilmente con le esigenze personali, ed in quanto tale è necessario dare disponibilità coerente. Le assenze continue fanno male alle attività del Gruppo e ai volontari che si prodigano in ogni modo per essere presenti. In tal senso l’art. 7 del Regolamento di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22/12/2022, approvato contestualmente dai tre Consigli Comunali che all’ art. 7 lett. B) prevede la perdita della qualità di appartenente al Gruppo per «assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l’azione operativa»

