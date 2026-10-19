Gela, il segretario Ugl Caltanissetta Alario: “Tutta la città dovrebbe schierarsi con le legittime rivendicazioni portate avanti dagli autotrasportatori e dagli agricoltori”

“Tutta la città dovrebbe schierarsi con le legittime rivendicazioni portate avanti dagli autotrasportatori e dagli agricoltori”. Lo dice il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario, che ha già espresso il proprio sostegno alla mobilitazione portata avanti dalle categorie e che ha a Gela un punto nodale, con il presidio che mette insieme proprio gli autotrasportatori e gli agricoltori. “Sono loro che ci garantiscono i prodotti basilari – continua Alario – la politica europea, quella nazionale e regionale, devono prendere atto delle loro richieste. Il caro carburante così come il caro vita toccano pesantemente tante fasce della popolazione, che non riescono più ad arrivare neanche a metà mese. Si calcola che l’aumento del costo della vita arrivi fino al quaranta per cento in più al mese”. Per Alario, “anche la fine della raffinazione nel territorio locale ha agevolato questi processi ed è principalmente il dollaro a farla da padrone”. Il segretario Ugl, infine, invita a individuare soluzioni rapide e concrete, “altrimenti tante famiglie finiranno in povertà assoluta”. Il sindacalista, nelle scorse settimane, si era recato al presidio di Gela per avere un confronto con autotrasportatori e agricoltori.

