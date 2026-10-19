Santa Caterina. L’arch. Vito Giangreco è il nuovo direttore della Biblioteca Comunale

SANTA CATERINA. Si è ufficialmente insediato il nuovo direttore della Biblioteca Comunale, Arch. Vito Giangreco. A darne notizia è stato il sindaco Giuseppe Natale che, a nome dell’amministrazione comunale, ha anche augurato buon lavoro al neo direttore.

“Siamo convinti – ha detto il sindaco – che da oggi possa prendere forma un percorso importante, dedicato alla valorizzazione di un luogo che custodisce la nostra storia, la nostra identità e un patrimonio culturale di inestimabile valore. La collaborazione e l’impegno condiviso saranno le basi per costruire un nuovo cammino di crescita culturale e sociale per tutta la nostra comunità”.