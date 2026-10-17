Grande tennis a Caltanissetta: domenica 18 ottobre le finali del Torneo Open New Golden Tennis 2026

Si avvia alla conclusione il Torneo Open NEW GOLDEN TENNIS 2026, la manifestazione sportiva organizzata dalla NEW GOLDEN TENNIS ASD, presieduta da Roberto Arcarese, che dal 4 ottobre ha portato sui campi del circolo atleti provenienti da diverse località della Sicilia. Dopo due settimane di incontri, competizioni e grande partecipazione, domenica 18 ottobre si disputeranno le attese finali del torneo, che assegneranno i titoli delle categorie Open maschile e femminile.

Il programma delle finali

L’appuntamento è presso la struttura della NEW GOLDEN TENNIS, in Contrada Bigini a Caltanissetta, con il seguente programma:

Ore 16:00 – Finale Singolare Femminile Open

Ore 18:00 – Finale Singolare Maschile Open

La manifestazione, inserita nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), ha previsto la partecipazione di atleti di diverse classifiche, dalla categoria 4.NC fino alla 1.1, con un montepremi complessivo di 1.000 euro.

Un appuntamento importante per il tennis del territorio. Il torneo rappresenta un’importante occasione di promozione del tennis nel territorio nisseno, confermando l’impegno della NEW GOLDEN TENNIS nell’organizzazione di manifestazioni sportive capaci di coinvolgere atleti, appassionati e cittadini. Sotto la presidenza di Roberto Arcarese, il circolo continua a promuovere la pratica del tennis e la valorizzazione dello sport come strumento di aggregazione, crescita e partecipazione, con particolare attenzione ai giovani e alla diffusione della cultura sportiva sul territorio.

Le finali di domenica saranno aperte a tutti gli appassionati e alla cittadinanza. L’invito è rivolto non soltanto agli amanti del tennis, ma anche alle famiglie, ai giovani e a tutti i cittadini di Caltanissetta, San Cataldo e dei comuni limitrofi, che potranno assistere da vicino agli incontri conclusivi della manifestazione. Un’occasione per sostenere gli atleti in campo, vivere l’atmosfera delle finali e contribuire alla crescita di un movimento sportivo che continua a trovare spazio e interesse nel territorio. La NEW GOLDEN TENNIS ASD, con il presidente Roberto Arcarese, invita dunque tutta la cittadinanza a partecipare alle finali di domenica 18 ottobre, per condividere un pomeriggio di sport, aggregazione e passione per il tennis.