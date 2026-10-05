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Assalto a portavalori su A14 per Cerignola, auto incendiate e colpi arma da fuoco

AdnKronos

Assalto a portavalori su A14 per Cerignola, auto incendiate e colpi arma da fuoco

Lun, 05/10/2026 - 14:38

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(Adnkronos) – Tentato assalto a un furgone portavalori sulla corsia sud della A14 tra Foggia e Cerignola. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che indaga sull'episodio.  Sono state incendiate delle auto o comunque dei mezzi meccanici e sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco. Non si registrano feriti. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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