X Factor, al via da giovedì 10 settembre: Irama come giudice e la finale ﻿all’Unipol Forum di Assago

(Adnkronos) – "Sono stato accolto come in una grande famiglia, mi hanno fatto sentire subito a mio agio. Sono entusiasta di iniziare questa avventura, spero di trovare il mio X Factor che è la cosa più importante". È l'augurio di Irama al suo debutto come giudice della nuova edizione, la ventesima, di X Factor. Il talent show prenderà il via giovedì 10 settembre, su Sky e Now e sempre disponibile on demand. In chiaro, sarà trasmesso dal 15 settembre il martedì su TV8 e dal 16 il mercoledì su Cielo. Più sicuro di sé appare invece Francesco Gabbani, al suo secondo anno di esperienza come giudice. Nel corso della presentazione della nuova edizione, che si è tenuta oggi, martedì 8 settembre, a Milano, il cantante ha ammesso che lo scorso anno era "molto spaventato dal dovere esprimere un giudizio". Il suo augurio per questa nuova stagione è che "i giudizi possano essere costruttivi e trasferiscano il giusto input per fare meglio". Al tavolo tornano poi il veterano Jake La Furia e Paola Iezzi. Torna per il terzo anno alla conduzione, Giorgia che rimarrà accanto ai concorrenti accompagnandoli nei momenti più tesi ed emozionanti. Come sempre sarà protagonista anche del backstage al fianco dei i cantanti al loro esordio sul palco. È già evidente l'intesa tra i giudici della nuova edizione che – nel corso della conferenza- ci tengono a sottolineare di non avere mai discussioni realmente accese, ma solo confronti costruttivi. Dopo l'addio del giudice Achille Lauro, Irama – che ha preso il suo posto – si dice entusiasta della nuova avventura, anche se i colleghi lo mettono in guardia sulla fase dei Live: "Mi fanno sempre preoccupare su questa cosa". "Poi vedrai", ha risposto Giorgia, con ironia.

La macchina di X Factor partirà definitivamente giovedì 10 settembre con la prima fase, quella della selezione che porterà alla scelta dei 12 protagonisti assoluti di questa stagione dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Questi 12 talenti si sfideranno poi settimana dopo settimana sul palco dei Live Show, il Teatro Repower di Milano.

Sei puntate di selezioni: le Auditions, divise in tre episodi. A seguire le due serate di Bootcamp, in cui i cantanti selezionati al primo step dovranno sperare nell’unanimità da parte dei giudici. Poi, lo step più importante, quello decisivo, le Last Call che formeranno i terzetti ufficiali di ogni giudice. E poi, al termine dei Live Show, giovedì 3 dicembre andrà in onda la finale di X Factor, che dopo due anni in Piazza del Plebiscito a Napoli, quest’anno torna a

Milano, all’Unipol Forum di Assago. Nel corso della conferenza, i giudici hanno avuto modo di riflettere sull'uso dell'intelligenza artificiale nella musica. Jake La Furia dice di non avere un'idea precisa a riguardo e non si sente di parlarne in negativo: "Non ho ancora chiaro quali siano i confini della partecipazione dell’intelligenza artificiale alla musica. Io faccio ancora la musica scrivendo sul foglio, credo che non siamo ancora arrivati al momento in cui si fa musica totalmente con l’AI, senza l’input umano. Finché c’è una partecipazione umana non sono contrario all’uso dell’AI nella musica". "Se diventa solo schiacciare un bottone e creare nuova musica, credo sia molto triste. È triste pensarlo, dato che faccio musica per vivere ed è una delle cose che mi piace di più", ha aggiunto La Furia.

Irama, invece, crede in un ritorno al passato: "Secondo me si andrà a ritroso, si cercherà l’imperfezione nei testi, l’umanità dell’artista. La musica dal vivo non si può sostituire mai dall’AI".

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