Vuelta di Spagna, oggi la 13esima tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Vuelta di Spagna 2026. Oggi, venerdì 4 settembre, la corsa a tappe spagnola metterà di fronte ai ciclisti i 192,8 chilometri da Almúñecar a Loja, in un percorso con tre salite classificate e oltre 3.410 metri di dislivello complessivo. Un tragitto aperto dunque a sorprese, che potrebbe cambiare gli equilibri di classifica. In maglia rossa c'è sempre Enric Mas. Ecco orario, percorso e dove vedere tappa 13 della Vuelta.

Qual è il percorso della 13esima tappa? La frazione presenta un profilo complicato, con diverse incognite. Proprio per questo, potrebbe permettere ai ciclisti di muovere la classifica. Il primo Gpm arriverà al km 31,2, quando la Venta de la Cebada porterà i corridori ad affrontare una salita di prima categoria da 14,1 km, con una pendenza media del 5,1%. Il gruppo si troverà poi di fronte a un passo di terza categoria, l’Alto del Legionario: una salita di 15,4 km, la più lunga della giornata, con una pendenza del 3,1%. Poi, ecco lo sprint intermedio di Tocón, al km 145. Subito dopo, arriverà l’ultima salita della giornata: il Puerto de Granada, di seconda categoria, lunga 7,4 km e con una pendenza del 5,6%. Infine, i corridori si dirigeranno verso Loja, dove potrebbe prendere forma un arrivo in volata. La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La tredicesima tappa partirà alle 12.20 per finire alle 17.30.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)