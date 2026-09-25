Viola il divieto di avvicinarsi all’ex compagna, arrestato due volte in 24 ore un 38enne a Messina

MESSINA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Messina Centro hanno arrestato due volte nell’arco di 24 ore un 38enne messinese per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna.

La vicenda ha preso il via il 15 settembre con la denuncia dell’uomo per maltrattamenti e la successiva attivazione delle tutele del “Codice Rosso”, culminate il 22 settembre nell’esecuzione dell’allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi alla donna.

Già nella notte di mercoledì 23 settembre, non riuscendo a contattare la vittima, i militari delle Stazioni di Camaro e Faro Superiore si sono recati presso la sua abitazione, sorprendendovi il 38enne. Arrestato in flagranza e posto ai domiciliari in un’altra casa, l’uomo è stato monitorato attentamente dalle pattuglie, che temevano una recidiva.

L’intuizione dei Carabinieri si è rivelata fondata: nel pomeriggio dello stesso mercoledì 23 settembre, i militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Camaro Superiore lo hanno sorpreso nuovamente mentre tentava di avvicinare l’ex compagna. Bloccato per la seconda volta in un solo giorno, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Messina Gazzi.

(ITALPRESS).