Caltanissetta. Bibliopride 2026, definito il calendario ufficiale: una settimana ricca di eventi culturali fra le mura della Biblioteca Scarabelli

A seguito delle numerose proposte pervenute entro il termine temporale di giovedì 24 settembre, il Comune di Caltanissetta è lieto di presentare il programma ufficiale di “Bibliopride 2026: Biblioteche coraggiose – Caltanissetta”.

Una rassegna ricca ed variegata di iniziative culturali prenderà vita presso i locali della Biblioteca Comunale “Luciano Scarabelli” nell’ambito della 15ª Settimana Nazionale delle Biblioteche.

La manifestazione, promossa a livello nazionale, si svolgerà da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre 2026 e ogni giorno prevedrà un evento diverso.

L’assessore alla Cultura, Giovanna Candura, invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa agli appuntamenti proposti:

“I tanti eventi in programma per la settimana dal 28 settembre al 4 ottobre testimoniano una ritrovata vitalità della nostra Biblioteca ‘Luciano Scarabelli’. Voglio ringraziare sinceramente i cittadini e le realtà del territorio che, con grande spirito di iniziativa, vivacità culturale e passione, hanno presentato le loro proposte. Mettendo generosamente a disposizione di tutti le proprie competenze musicali, artistiche e culturali, dimostrano come la biblioteca possa essere un luogo dinamico, partecipato e al centro della crescita della nostra comunità”.

PROGRAMMA “BIBLIOPRIDE 2026 – CALTANISSETTA”

Lunedì 28 Settembre 2026

o Ore 17:30 (Auditorium Celestino): Convegno “Storia e arte nella fondazione del Collegio dei Gesuiti di Caltanissetta”, a cura dell’Arch. Giuseppe Giugno, presidente dell’Associazione culturale “Alchimia”.

· Martedì 29 Settembre 2026

o Ore 17:30: “Le cure nella storia, tra parole e musica”, rassegna di letture dei grandi classici della storia della medicina (da Ippocrate ai giorni nostri). Interventi musicali al sax del Dr. Luigi Scarnato e alla chitarra del Maestro Fabio Maida.

· Mercoledì 30 Settembre 2026

o Ore 20:30: “Live Zafarà – Narrazione e luoghi nelle canzoni”. Esibizione di Sergio Zafarana. Accompagnamento musicale a cura di Damiano Gentile e Giuseppe Raca. Dialogo sui luoghi del benessere e sul ruolo della musica come spazio personale. Romanzi e testi delle canzoni: punti di contatto, elementi che rendono le due forme d’arte similari nel processo creativo, complementari nella sintesi espressiva.

Dialogano con il cantautore:

Dottor Giuseppe M. Lombardo

Dott.ssa Federica Falzone

I moderatori dell’intervento intervisteranno Sergio Zafarana sul processo creativo e ad ogni tema sarà associato un brano dei suoi album.

· Giovedì 01 Ottobre 2026

o Ore 10:00 e Ore 17:00: “Lumi in carta – luci e ombre in Biblioteca”. Dialogo con la Dott.ssa Alessia Maria Lucia Gattuso, autrice del progetto fotografico dedicato alla Biblioteca Scarabelli. Un incontro rivolto alle scuole e ai giovani per approfondire le suggestioni creative e l’iter espressivo della mostra fotografica sugli spazi architettonici e identitari della Scarabelli.

· Venerdì 02 Ottobre 2026

o Ore 17:30: “Un libro, una storia” – Luigi Guglielmo Moncada e Agostino Della Lengueglia. L’esaltazione del Casato (1657). Incontro a cura della storica Prof.ssa Rosanna Zaffuto Rovello dedicato alla presentazione di un testo antico conservato in biblioteca e alla storia del legame con la famiglia Moncada.

· Sabato 03 Ottobre 2026

o Ore 10:00: “Cam-Caminì”. Mattinata di letture a tema per bambini e famiglie dedicata a storie di mostriciattoli e streghe, seguita da un laboratorio creativo per realizzare un piccolo amico mostruoso.

· Domenica 04 Ottobre 2026

o Ore 19:00: “LE VIE DI FRANCESCO – Musica e parole per un viaggio da San Michele Arcangelo a San Francesco d’Assisi”. In occasione dell’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, reading teatrale di e con Francesco Daniele Miceli (voce, narrazione, cunti e poesia) e Corrado Sillitti (musiche dal vivo, fisarmonica e chitarra). Un itinerario tra spiritualità, storia locale e memoria cittadina.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito.