Us Open, oggi Cobolli-Comesana al primo turno – Diretta

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Flavio Cobolli debutta agli Us Open 2026. Oggi, martedì 1 settembre, il tennista azzurro sfida l'argentino Francisco Comesana nel primo turno dello Slam americano. Cobolli arriva a New York dopo l'eliminazione al terzo turno al Masters 1000 di Cincinnati contro Arthur Fils, poi vincitore del torneo.

Dove vedere Cobolli-Comesana? Tutte le partite degli Us Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto da Cobolli nell'ultimo Masters 1000 di Montecarlo.

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