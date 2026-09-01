Tragedia sul lavoro: imprenditore edile muore travolto dal crollo di una parete, ferito il figlio

Tragedia del lavoro nell’Agrigentino: qui il 53enne titolare di una ditta edile residente a Santo Stefano Quisquina, è morto a Bivona dopo essere stato travolto dal crollo di una parete mentre lavorava all’interno di un’abitazione in contrada Santa Margherita. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Nella tragedia del lavoro ferito anche il figlio, un ventiquattrenne, trasportato in ospedale ad Agrigento.

La tragedia si è consumata in una abitazione privata nella quale l’imprenditore edile stava eseguendo alcuni interventi per conto del proprietario dell’immobile. Nel corso dei lavori, una parete ha ceduto improvvisamente, travolgendolo senza lasciargli scampo. Sul posto, oltre al 118, anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che stanno lavorando alla ricostruzione dell’accaduto.

Nel crollo è rimasto ferito il figlio della vittima, un ragazzo di 24 anni, soccorso e portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. A quanto sembra non sarebbe in pericolo di vita.