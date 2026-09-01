Bompensiere. Nido di calabroni in pieno centro abitato: intervengono i Vigili del Fuoco

BOMPENSIERE. Un nido di calabroni. E’ quello individuato all’incrocio tra piazza SS. Crocifisso e via Marconi. Una presenza tanto insolita quanto potenzialmente pericolosa. Il sindaco Salvatore Virciglio ha reso noto di aver fatto collocare delle transenne per la presenza di questo nido di calabroni per altro di dimensioni non indifferenti.
Il sindaco, nel contempo, ha chiesto alla cittadinanza di non transitare dalla zona interessata o se strettamente necessario il passaggio di non avvicinarsi alla transenna. Nel frattempo stanno intervenendo i Vigili del Fuoco per risolvere l’insolito problema.