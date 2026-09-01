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Incendi, a Taormina in azione 3 squadre vigili del fuoco, 2 Canadair e un elicottero

Redazione

Incendi, a Taormina in azione 3 squadre vigili del fuoco, 2 Canadair e un elicottero

Mar, 01/09/2026 - 16:36

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È in corso dal mattino un incendio di vegetazione in contrada Tirone, nel comune di Taormina, in contrada Tirone e Zappulla: in azione 3 squadre dei vigili del fuoco, supportati da 2 Canadair e un elicottero Erickson S64 della flotta aerea del Corpo nazionale. Minacciare dalle fiamme alcune abitazioni, danneggiato un serbatoio dell’acquedotto comunale. Operazioni di spegnimento in corso, in arrivo rinforzi dai Comandi di Catania ed  Enna 

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